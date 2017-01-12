У Кремлі назвали “дурістю” заяви про причетність РФ до хакерських атак

“Ми вже, я не знаю, скільки десятків разів і на яких рівнях тільки не повторювали, що ми категорично заперечуємо будь-які звинувачення на нашу адресу в зв’язку з цим, вважаємо це повною дурістю. Багато стверджень щодо цього ми вважаємо фальшивкою і непрофесійною інформацією”, - сказав Д.Пєсков, відповідаючи на питання, наскільки Кремль стурбований заявами кандидата на пост держсекретаря США Рекса Тіллерсона про хакерськиі атаки Росії на США і про можливе погіршення відносин двох країн.

Як повідомляв УНН, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер у вівторок, 10 січня, заявив, що Росія робила спроби вплинути на вибори щонайменше у “кількох десятках” країн.