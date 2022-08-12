В Кременчуге ночью слышали звуки взрывов: в городе чрезвычайных ситуаций не фиксировали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Кременчуге Полтавской области ночью слышали похожие на взрывы звуки – мэр Виталий Малецкий заявил, что в городе чрезвычайных ситуаций не фиксировали, пишет УНН.
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"Около 4 часов утра большинство кременчужан слышало несколько звуков, похожих на взрывы. По данным оперативных служб, информация о чрезвычайных ситуациях на территории города отсутствует", - написал он рано утром 12 августа в Facebook.
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