В Кременчуге ночью слышали звуки взрывов: в городе чрезвычайных ситуаций не фиксировали

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"Около 4 часов утра большинство кременчужан слышало несколько звуков, похожих на взрывы. По данным оперативных служб, информация о чрезвычайных ситуациях на территории города отсутствует", - написал он рано утром 12 августа в Facebook.

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В Полтавской области правоохранители изъяли у населения 11 танков и 2 боевых бронированных машин.