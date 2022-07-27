На Полтавщині у населення вилучили 11 танків - прокуратура

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За даними прокуратури, за 5 місяців на Полтавщині розпочато 92 кримінальні провадження за фактами незаконного придбання та зберігання зброї, до суду передано 47 обвинувальних актів.

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"Із незаконного обігу вилучено 158 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 64 пістолети, 20 карабінів та гвинтівок, 46 одиниць автоматичної зброї, 8 кулеметів, 3 обрізи мисливських рушниць, 4 ручних гранатомети, 11 танків, 2 бойові броньовані машини, 22 одиниці боєприпасів, 54 гранати та майже 7 тисяч патронів", - повідомилиу прокуратурі Полтавщини.

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