В одній громаді на Житомирщині поліцейські вилучили до десятка одиниць зброї, боєприпаси та наркотики

Деталі

За наявною інформацією, чоловіки могли бути причетними до незаконного обігу зброї, яку купували у столиці та привозили додому.

У результаті слідчих дій у будинку, де проживає 38-річний фігурант, та двох автомобілях підозрюваного поліцейські виявили три рушниці різних модифікацій, дві одиниці нарізної зброї, глушники, оптичний приціл, до тисячі набоїв різного калібру, спецзасоби, димові шашки, реактивні сигнальні патрони та ємність з подрібненою рослинною масою, ймовірно, коноплею.

В оселі 27-річного жителя села було знайдено карабін з глушником, пістолет, гранати та підривачі, понад сотню набоїв та рослини коноплі.

Ще в одного 19-річного жителя Брусилова поліцейські вилучили автомат та до сотні набоїв.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого статтею "Про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами" ККУ.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років.

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