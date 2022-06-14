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Зеленський спростував повідомлення про те, що в України закінчується зброя. Розповів, чого насправді не вистачає

Зеленський спростував повідомлення про те, що в України закінчується зброя. Розповів, чого насправді не вистачає

Київ • УНН

 • 235087 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Інформація про те, що в України закінчується зброя, не відповідає дійсності. Однак для захисту, державі дійсно необхідні деякі видв озброєння, такі як потужне ППО. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на онлайн-прес-конференції для представників данських ЗМІ, передає УНН.

Так, Президента спитали про його очікування від зустрічі в форматі «Раммштайн». Зі слів журналіста, є інформація, що «в Україні закінчуються навіть звичайні види озброєння».

Цитата

«Я не знаю звідки у вас повідомлення, що звичайне озброєння у нас закінчується. Це не є реальністю. У нас достатньо зброї. Але, у нас недостатньо зброї, яка діє дійсно на дистанцію, яка нам важлива щоб зменшити перевагу техніки рф. У нас недостатньо броньованої техніки. Через те, що є недостатня кількість броньованої техніки – дійсно, ми втрачаємо людей, і це найбільша проблема. Для кого ця земля, якщо не буде людей? Для чого все це потрібно? Ось чого недостатньо», - зазначив Зеленський.

Деталі

З його слів, Україна має недостатньо «принципових речей, які ми чекаємо дуже довго».

Він нагадав, як з самого початку війни Україна просила західних партнерів закрити небо, але так цього і не дочекалась.

«Ми постійно знаходили альтернативи такому рішенню: не можете закрити небо – дайте нам відповідні літаки. Ми не дочекались літаків. Не можете дати літаки – дайте будь ласка нам ППО, сучасні системи. І тут вже це можуть зробити не тільки США але і європейські партнери. Ми дуже очікуємо на таке рішення, дуже очікуємо підтримки з боку європейців, тому що для нас сьогодні це кричущий факт. 10-15 крилатих ракет щоденно влучають по нашій землі в цивільні квартали, і це велика проблема. Нескладно порахувати, що 300 ракет може бути використано за 30 днів, за один місяць, і тому ви розумієте яка кількість людей може загинути», - пояснив Глава держави.

Тому, додав він, Україна сьогодні просить ППО, яке зможе зміцнити оборону і зменшити кількість влучань в звичайнихх людей.

«Я дуже очікую на таку підтримку», - додав Президент.

Нагадаємо

Наступна зустріч Координаційної групи міністрів оборони з допомоги Україні (формат "Рамштайн") відбудеться 15 червня у Брюсселі.

У квітні група з більше ніж 40 країн-партнерів та союзників України на чолі зі США домовились координувати кроки щодо допомоги України. Перша зустріч міністрів оборони цих держав відбулася у Німеччині на авіабазі "Рамштайн".

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