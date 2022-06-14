Зеленский опроверг сообщение о том, что у Украины заканчивается оружие. Рассказал, чего на самом деле не хватает

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Информация о том, что у Украины заканчивается оружие, не соответствует действительности. Однако для защиты, государству действительно необходимы некоторые виды вооружения, такие как мощное ПВО. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на онлайн-пресс-конференции для представителей датских СМИ, передает УНН.

Так, Президента спросили о его ожидании от встречи в формате «Раммштайн». По словам журналиста, есть информация, что «в Украине заканчиваются даже обычные виды вооружения».

Цитата

«Я не знаю откуда у вас сообщения, что обычное вооружение у нас заканчивается. Это не есть реальность. У нас достаточно оружия. Но, у нас недостаточно оружия, которое действует действительно на дистанцию, которая нам важна, чтобы уменьшить преимущество техники россии. У нас недостаточно бронированной техники. Из-за того, что есть недостаточное количество бронированной техники – действительно, мы теряем людей, и это самая большая проблема. Для кого эта земля, если не будет людей? Зачем все это нужно? Вот чего недостаточно», – отметил Зеленский.

Детали

По его словам, Украина имеет недостаточно «принципиальных вещей, которые мы ждем очень долго».

Он напомнил, как с начала войны Украина просила западных партнеров закрыть небо, но так этого и не дождалась.

«Мы постоянно находили альтернативы такому решению: не можете закрыть небо – дайте нам соответствующие самолеты. Мы не дождались самолетов. Не можете дать самолеты – дайте пожалуйста нам ПВО, современные системы. И здесь уж это могут сделать не только США, но и европейские партнеры. Мы очень ожидаем такого решения, очень ожидаем поддержки со стороны европейцев, потому что для нас сегодня это вопиющий факт. 10-15 крылатых ракет ежедневно попадают по нашей земле в гражданские кварталы, и это большая проблема. Несложно посчитать, что 300 ракет могут быть использованы за 30 дней, за один месяц, и поэтому вы понимаете какое количество людей может погибнуть», - пояснил Глава государства.

Поэтому, добавил он, Украина сегодня просит ПВО, которое сможет укрепить оборону и уменьшить количество попаданий в обычных людей.

«Я очень ожидаю такой поддержки», - добавил Президент.

Напомним

Следующая встреча Координационной группы министров обороны по помощи Украине (формат "Рамштайн") состоится 15 июня в Брюсселе.

В апреле группа из более 40 стран-партнеров и союзников Украины во главе с США договорились координировать шаги по помощи Украины. Первая встреча министров обороны этих государств состоялась в Германии на авиабазе Рамштайн.

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