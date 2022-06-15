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В одной общине в Житомирской области полицейские изъяли до десятка единиц оружия, боеприпасы и наркотики

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В Брусиловской общине Житомирской области полисмены изъяли 7 единиц оружия, прицелы, глушители, гранаты, дымовые шашки, реактивные сигнальные патроны, патроны и другие вещи, свободное обращение которых противоправно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нацполицию Украины.

Подробности

По имеющейся информации, мужчины могли быть причастны к незаконному обороту оружия, которое покупали в столице и привозили домой.

В результате следственных действий в доме, где проживает 38-летний фигурант, и двух автомобилях подозреваемого полицейские обнаружили три ружья разных модификаций, две единицы нарезного оружия, глушители, оптический прицел, до тысячи патронов разного калибра, спецсредства, дымовые шашки, реактивные сигнальные патроны и емкость с измельченной растительной массой, вероятно, коноплей.

В доме 27-летнего жителя села был найден карабин с глушителем, пистолет, гранаты и взрыватели, более сотни патронов и растения конопли.

Еще у одного 19-летнего жителя Брусилова полицейские изъяли автомат и до сотни патронов.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного статьей "О незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами" УКУ.

Санкция статьи предусматривает ответственность посредством лишения свободы на срок до 7 лет.

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