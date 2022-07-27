На Полтавщине у населения изъяли 11 танков - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Полтавской области правоохранители изъяли у населения 11 танков и 2 боевых бронированных машин. Такие результаты деятельности Полтавской областной прокуратуры обнародовал облсовет, передает УНН.
Детали
По данным прокуратуры, за 5 месяцев в Полтавской области возбуждено 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, в суд передано 47 обвинительных актов.
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"Из незаконного оборота изъято 158 единиц огнестрельного оружия, в том числе 64 пистолета, 20 карабинов и винтовок, 46 единиц автоматического оружия, 8 пулеметов, 3 обреза охотничьих ружей, 4 ручных гранатомета, 11 танков, 2 боевых бронированных машины, 22 единицы боеприпасов, 54 гранаты и почти 7 тысяч патронов", - сообщили в прокуратуре Полтавщины.
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