На Полтавщине у населения изъяли 11 танков - прокуратура

Детали

По данным прокуратуры, за 5 месяцев в Полтавской области возбуждено 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, в суд передано 47 обвинительных актов.

Цитата

"Из незаконного оборота изъято 158 единиц огнестрельного оружия, в том числе 64 пистолета, 20 карабинов и винтовок, 46 единиц автоматического оружия, 8 пулеметов, 3 обреза охотничьих ружей, 4 ручных гранатомета, 11 танков, 2 боевых бронированных машины, 22 единицы боеприпасов, 54 гранаты и почти 7 тысяч патронов", - сообщили в прокуратуре Полтавщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В одной громаде Житомирской области полицейские изъяли до десятка единиц оружия, боеприпасы и наркотики