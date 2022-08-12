У Кременчуці вночі чули звуки вибухів: у місті надзвичайних ситуацій не фіксували
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Кременчуці на Полтавщині вночі чули схожі на вибухи звуки - мер Віталій Малецький заявив, що у місті надзвичайних ситуацій не фіксували, пише УНН.
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"Близько 4 години ранку більшість кременчужан чула декілька звуків, схожих на вибухи. Наразі, за даними оперативних служб, інформація про надзвичайні ситуації на території міста відсутня", - написав він рано вранці 12 серпня у Facebook.
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