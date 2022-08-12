У Кременчуці вночі чули звуки вибухів: у місті надзвичайних ситуацій не фіксували

Цитата

"Близько 4 години ранку більшість кременчужан чула декілька звуків, схожих на вибухи. Наразі, за даними оперативних служб, інформація про надзвичайні ситуації на території міста відсутня", - написав він рано вранці 12 серпня у Facebook.

Раніше

У Полтавській області правоохоронці вилучили у населення 11 танків та 2 бойові броньовані машини.