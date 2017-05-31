В Красногоровке до сих пор восстанавливают школу после воскресных обстрелов

"В Красногоровке осмотрел последствия воскресных обстрелов. Относительно школы, где было прямое попадание. Сейчас здесь работают спасатели ГСЧС: разбирают завалы и обследуют помещение на наличие взрывоопасных элементов. Затем сделаем экспертизу и внесем соответствующие изменения в проект. Дело в том, что именно эту школу определено опорной и на нее уже было сделано проектно-сметную документацию. Сделаем все подготовительные работы и возьмемся за восстановление школы", - написал П.Жебривский.

Напомним, боевики с 6:35 и до 9:00 обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра.