У Красногорівці досі відновлюють школу після недільних обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Красногорівці рятувальники ДСНС розбирають завали і обстежують приміщення школи на наявність вибухонебезпечних елементів після недільних обстрілів. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
"У Красногорівці оглянув наслідки недільних обстрілів. Стосовно школи, де було пряме влучення. Зараз тут працюють рятувальники ДСНС: розбирають завали і обстежують приміщення на наявність вибухонебезпечних елементів. Потім зробимо експертизу і внесемо відповідні зміни до проекту. Справа у тому, що саме цю школу визначено опорною і на неї вже було зроблено проектно-кошторисну документацію. Зробимо усі підготовчі роботи і візьмемось за відбудову школи", - написав П.Жебрівський.
Нагадаємо, бойовики з 6:35 і до 9:00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.