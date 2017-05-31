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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Красногорівці досі відновлюють школу після недільних обстрілів

Київ • УНН

 • 8582 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У Красногорівці рятувальники ДСНС розбирають завали і обстежують приміщення школи на наявність вибухонебезпечних елементів після недільних обстрілів. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.

У Красногорівці досі відновлюють школу після недільних обстрілів

"У Красногорівці оглянув наслідки недільних обстрілів. Стосовно школи, де було пряме влучення. Зараз тут працюють рятувальники ДСНС: розбирають завали і обстежують приміщення на наявність вибухонебезпечних елементів. Потім зробимо експертизу і внесемо відповідні зміни до проекту. Справа у тому, що саме цю школу визначено опорною і на неї вже було зроблено проектно-кошторисну документацію. Зробимо усі підготовчі роботи і візьмемось за відбудову школи", - написав П.Жебрівський.

Нагадаємо, бойовики з 6:35 і до 9:00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.

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