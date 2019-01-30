В Краматорске задержали столичного полицейского с марихуаной
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В одном из развлекательных заведений Краматорска задержали полицейского из Киева, у которого при себе был канабис. Об этом УНН сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
Патрульные полицейские задержали своего столичного коллегу из подразделения особого назначения, у которого при себе был канабис. По данному факту проводится расследование.
Напомним, киевлянина арестовали на 2 месяца за выращивание конопли на чердаке многоэтажки.
Ранее, полиция разоблачила канал сбыта наркотиков “ворам в законе”.
Напомним, оперативники Нацполиции задержали организатора группы, который поставлял наркотики по всему миру.
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