Киевлянина арестовали на 2 месяца за выращивание конопли на чердаке многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Киевлянина арестовал на 2 месяца за то, что он выращивал наркосодержащие растения на чердаке многоэтажки на улице Лебедева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
В частности, в ведомстве добавляют, что в качестве альтернативы ареста суд установил подозреваемому залог в сумме 1,9 миллиона гривен.
К слову, теплицу с плантациями конопли правоохранители обнаружили 28 января этого года на чердаке многоэтажки на улице Лебедева. Во время обыска в помещении изъяли 163 горшка с выращенными растениями и около 30 кг растительноподобного вещества.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Растения изъяты и направлены в Киевский НИЭКЦ МВД Украины для проведения химической экспертизы.
Напомним, правоохранительные органы в Харьковской области задержали двух рецидивистов у которых обнаружили пистолет "ПМ" и сверток с веществом белого цвета, похожий на наркотическое вещество "метадон".