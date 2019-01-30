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Киянина заарештували на 2 місяці за вирощування коноплі на горищі багатоповерхівки

Киянина заарештували на 2 місяці за вирощування коноплі на горищі багатоповерхівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Киянина заарештував на 2 місяці за те, що він вирощував нарковмісні рослини на горищі багатоповерхівки на вулиці Лебедева. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Зокрема у відомстві додають, що як альтернативу арешту суд встановив підозрюваному заставу у сумі 1,9 мільйона гривень.

До слова, теплицю із плантаціями конопель правоохоронці виявили 28 січня цього року на горищі багатоповерхівки на вулиці Лебедева. Під час обшуку у приміщенні вилучили 163 горщики з вирощеними рослинами та близько 30 кг рослиноподібної речовини.

Наразі триває досудове розслідування. Рослини вилучено та направлено до Київського НДЕКЦ МВС України для проведення хімічної експертизи.

Нагадаємо, правоохоронні органи на Харківщині затримали двох рецидивістів у яких виявили пістолет "ПМ" та згорток з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну речовину "метадон".

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