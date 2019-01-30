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У Краматорську затримали столичного поліцейського з марихуаною

У Краматорську затримали столичного поліцейського з марихуаною

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В одному з розважальних закладів Краматорська затримали поліцейського з Києва, у якого при собі був канабіс. Про це УНН повідомило власне джерело в правоохоронних органах.

Патрульні поліцейські затримали свого столичного колегу з підрозділу особливого призначення, у якого при собі був канабіс. За даним фактом проводиться розслідування.

Нагадаємо, киянина заарештували на 2 місяці за вирощування конопель на горищі багатоповерхівки.

Раніше, поліція викрила канал збуту наркотиків "злодіям в законі".

Нагадаємо, оперативники Нацполіціі затримали організатора групи, який постачав наркотики по всьому світу.

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