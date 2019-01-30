У Краматорську затримали столичного поліцейського з марихуаною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В одному з розважальних закладів Краматорська затримали поліцейського з Києва, у якого при собі був канабіс. Про це УНН повідомило власне джерело в правоохоронних органах.
Патрульні поліцейські затримали свого столичного колегу з підрозділу особливого призначення, у якого при собі був канабіс. За даним фактом проводиться розслідування.
Нагадаємо, киянина заарештували на 2 місяці за вирощування конопель на горищі багатоповерхівки.
Раніше, поліція викрила канал збуту наркотиків "злодіям в законі".
Нагадаємо, оперативники Нацполіціі затримали організатора групи, який постачав наркотики по всьому світу.
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