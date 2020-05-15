В Краматорске открыли первое крытое футбольное поле

Футбольное поле соответствует стандартам Украинской ассоциации футбола. На нем можно проводить соревнования любого уровня для детей до 12 лет.

Объект построили на средства государственного бюджета. Его стоимость составляет более 18 миллионов гривен.

"Мы организовали процесс строительства таким образом, чтобы работы не прекращались даже в условиях карантина. Поэтому завершили все вовремя - как и планировали", - рассказали в ассоциации.

Уточняется, что это - первый спортивный объект, построенный в рамках президентской программы "Большая стройка - done!".

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В процессе реализации программ новые стадионы и футбольные поля построят также в Селидовом, Славянске, Волновахе и еще одно поле - в Краматорске.

По словам руководителя региональной футбольной ассоциации Максима Ефимова, он гордится этим проектом и благодарит всю команду, что присоединилась к его реализации.

Как писал УНН, завод "ФФУ Продакшн" переезжает в Краматорск.

"На фоне сфальсифицированных обвинений и заказной травля в СМИ от предприятия начали буквально шарахаться. Да, сила медиа в нашей стране велика. Но, к сожалению, иногда ею злоупотребляют в своих корыстных целях люди, которые не заслуживают уважения.

В результате, вместо того, чтобы производить продукцию и создавать объекты спортивной инфраструктуры по всей стране, предприятие в последнее время работало только на минимум своих возможностей. Я могу изменить ситуацию и имею огромное желание это сделать", - отметил Ефимов по этому поводу, добавив, что приложит усилия для того, чтобы "Украина заслуженно гордилась заводом "ФФУ Продакшн".