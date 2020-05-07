Завод "ФФУ Продакшн" переїжджає в Краматорськ - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Невдовзі завод з виробництва штучного футбольного покриття "ФФУ Продакшн" почне свою роботу в Краматорську. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова асоціації футболу Донецької області, народний депутат Максим Єфімов, передає УНН.
Він нагадав, що раніше "ФФУ Продакшн" працював у Київській області. Заснувала завод Українська Асоціація футболу.
"Не витративши жодної бюджетної гривні, підприємство вдалося створити з нуля в найкоротші терміни, запровадивши на ньому передові світові технології виробництва штучної футбольної "трави" Polytan", - пише Єфімов.
Нардеп констатував, що завод виконав десятки замовлень і побудував в Києві сучасні і якісні міні-майданчики для гри в футбол.
"Через два роки експлуатації ці поля виглядають як нові. І незважаючи на всі політичні інтриги навколо підприємства, його творцям і колективу є, чим пишатися", - зазначає Єфімов.
Нардеп також пише, що останнім часом "ФФУ Продакшн" працював на мінімум своїх можливостей. Причиною тому є брудна замовна інформаційна кампанія, яку розгорнули проти підприємства в ЗМІ.
"Скажу, як є. На тлі сфальсифікованих звинувачень і замовного цькування в ЗМІ від підприємства почали буквально шарахатися. Так, сила медіа в нашій країні велика. Але, на превеликий жаль, іноді нею зловживають у своїх корисливих цілях люди, які не заслуговують поваги.
Як результат, замість того, щоб виробляти продукцію і створювати об'єкти спортивної інфраструктури по всій країні, підприємство останнім часом працювало тільки на мінімум своїх можливостей. Я можу змінити ситуацію і маю величезне бажання це зробити", - зазначив Єфімов, додавши, що докладе зусилля для того, щоб "Україна заслужено пишалася заводом "ФФУ Продакшн".
"Зараз ми завершуємо ще низку формальних процедур з переїзду підприємства в Краматорськ, йде документальна робота.
А в найближчому майбутньому на вітчизняному підприємстві світового зразка, в моєму рідному Краматорську, ми будемо виробляти і будувати. Будемо створювати для наших дітей і дорослих якісні та безпечні умови для занять футболом", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше "ФФУ Продакшн" опублікував повний фотозвіт побудованих у Києві футбольних майданчиків.