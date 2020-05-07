Завод “ФФУ Продакшн” переезжает в Краматорск - нардеп

Он напомнил, что ранее “ФФУ Продакшн” работал в Киевской области. Основала завод Украинская Ассоциация футбола.

“Не потратив ни одной бюджетной гривны, предприятие удалось создать с нуля в кратчайшие сроки, внедрив на нем передовые мировые технологии производства искусственной футбольной "травы“ Polytan”, — пишет Ефимов.

Нардеп констатировал, что завод выполнил десятки заказов и построил в Киеве современные и качественные мини-площадки для игры в футбол.

“Спустя два года эксплуатации эти поля выглядят как новые. И несмотря на все политические интриги вокруг предприятия, его создателям и коллективу есть, чем гордиться”, — отмечает Ефимов.

Нардеп также пишет, что последнее время “ФФУ Продакшн” работал на минимум своих возможностей. Причиной тому является грязная заказная информационная кампания, которую развернули против предприятия в СМИ.

“Скажу, как есть. На фоне сфальсифицированных обвинений и заказной травли в СМИ от предприятия начали буквально шарахаться. Да, сила медиа в нашей стране велика. Но, к огромному сожалению, иногда ею злоупотребляют в своих корыстных целях не заслуживающие уважения люди.

Как результат, вместо того, чтобы производить продукцию и создавать объекты спортивной инфраструктуры по всей стране, предприятие в последнее время работало только на минимум своих возможностей. Я могу изменить ситуацию и имею огромное желание это сделать”, — отметил Ефимов, добавив, что приложит усилия для того, чтобы “Украина заслуженно гордилась заводом “ФФУ Продакшн”.

“Сейчас мы завершаем еще ряд формальных процедур по переезду предприятия в Краматорск, идет документальная работа.

А в ближайшем будущем на отечественном предприятии мирового образца, в моем родном Краматорске, мы будем производить и строить. Будем создавать для наших детей и взрослых качественные и безопасные условия для занятий футболом”, — резюмировал он.

Напомним, ранее “ФФУ Продакшн” опубликовал полный фотоотчет построенных в Киеве футбольных площадок.