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У Краматорську відкрили перше крите футбольне поле

Київ • УНН

 • 42166 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. У Краматорську відкрили крите футбольне поле зі штучним покриттям. Про це у своєму Facebook повідомила асоціація футболу Донецької області, передає УНН.

У Краматорську відкрили перше крите футбольне поле

Футбольне поле відповідає стандартам Української асоціації футболу. На ньому можна проводити змагання будь-якого рівня для дітей до 12 років.

Об’єкт побудували коштом державного бюджету. Його вартість становить понад 18 мільйонів гривень.

“Ми організували процес будівництва таким чином, щоб роботи не припинялися навіть в умовах карантину. Тому завершили все вчасно — як і планували”, — розповіли в асоціації.

Уточнюється, що це — перший спортивний об’єкт, побудований у межах президентської програми “Велике будівництво — done!”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За підтримки УАФ в Україні з’явилося вже 75 нових футбольних полів

У процесі реалізації програм нові стадіони та футбольні поля побудують також у Селидовому, Слов’янську, Волновасі та ще одне поле — у Краматорську.

За словами керівника регіональної футбольної асоціації Максима Єфімова, він пишається цим проектом і дякує усій команді, що долучилася до його реалізації. 

Як писав УНН, завод “ФФУ Продакшн” переїжджає в Краматорськ.

“На тлі сфальсифікованих звинувачень і замовного цькування в ЗМІ від підприємства почали буквально шарахатися. Так, сила медіа в нашій країні велика. Але, на превеликий жаль, іноді нею зловживають у своїх корисливих цілях люди, які не заслуговують поваги.

Як результат, замість того, щоб виробляти продукцію і створювати об’єкти спортивної інфраструктури по всій країні, підприємство останнім часом працювало тільки на мінімум своїх можливостей. Я можу змінити ситуацію і маю величезне бажання це зробити”, — зазначив Єфімов з цього приводу, додавши, що докладе зусилля для того, щоб “Україна заслужено пишалася заводом “ФФУ Продакшн”.

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