В УАФ назвали кількість збудованих повнорозмірних футбольних полів

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КИЇВ. 13 березня. УНН. В УАФ продовжують звітувати про результати своєї діяльності протягом останніх 5 років. Про проміжні підсумки реалізації Програми з розбудови футбольної інфраструктури в Україні інформує Facebook-сторінка Асоціації, передає УНН.

“Українська асоціація футболу ініціювала футбольний „план Маршалла“ — будівництво футбольної інфраструктури в усіх регіонах країни.

У 2015 році, незважаючи на складну ситуацію у країні та в умовах війни на Сході нашої держави, з ініціативи президента організації УАФ відважилась на амбітний проект — 2 500 майданчиків і 50 повнорозмірних полів.

На поточний момент цей план вже перевиконано, адже ще в 2019 в країні за рахунок різних джерел фінансування було збудовано більше 75 повнорозмірних штучних полів”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футбольне поле “ФФУ Продакшн” пережило дві зими на відмінно

Зазначається, що ініціативи УАФ підштовхнули державу до початку реалізації масштабної програми з будівництва майданчиків.

“На жаль, через брудну PR-кампанію, яка кілька років ведеться проти УАФ та заводу „ФФУ Продакшн“, темпи будівництва знизились. Але наразі асоціація тісно співпрацює з Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України щодо детального вивчення процесу розбудови футбольної інфраструктури”, — зазначили в УАФ.

Для Асоціації дуже важливо повністю “очистити своє ім’я від необ’єктивних звинувачень та прибрати будь-які сумніви стосовно шляхетності мети у реалізації її головної цілі — дати можливість майбутнім поколінням займатися улюбленою грою на полях з сучасним, якісним покриттям”, наголошується у повідомленні.

В УАФ нагадали, що вчора депутати ТСК мали можливість особисто перевірити якість зведених “ФФУ Продакшн” в Києві майданчиків.

“На жаль, один з членів комісії, представник фракції „Опозиційна платформа — За життя“ Григорій Мамка відвідав незавершені будівництва майданчиків, до виконання будівельних робіт на яких ні „ФФУ Продакшн“, ні УАФ, не мають жодного стосунку.

Тому, не зрозуміло, чому, свідомо чи ні, Григорій Мамка пов’язує ці об’єкти з УАФ.

Сподіваємось, це банальне непорозуміння і представники „ФФУ Продакшн“ готові ще раз надати членам ТСК точні адреси всіх побудованих організацією майданчиків в Києві”, — додали в УАФ.

Як писав УНН, “ФФУ Продакшн” упіймав члена “футбольної” ТСК на спробі зманіпулювати фактами.

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