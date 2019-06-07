В Кракове задержали украинца, разыскиваемого Интерполом - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Польские пограничники в аэропорту города Краков задержали гражданина Украины, разыскиваемого Интерполом за деятельность в организованной преступной группе на родине. Об этом пишет Polsat News, передаёт УНН.
Сообщается, что иностранец был задержан во время прохождения паспортного контроля пассажиров самолета, который вылетел в Краков из Киева.
“После проведения необходимых проверок было установлено, что гражданин Украины подозревается в работе в организованной преступной группе, занимающейся контрабандой оборудования на территории Украины, которое может быть использовано для производства оружия”, — пояснил сотрудник Пограничной службы Польши.
Как пишет издания, за преступление украинцу грозит до 12 лет тюрьмы.
Как сообщал УНН, в аэропорту “Борисполь” правоохранители задержали иностранца из списка Интерпола.