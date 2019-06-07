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В Кракове задержали украинца, разыскиваемого Интерполом - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Польские пограничники в аэропорту города Краков задержали гражданина Украины, разыскиваемого Интерполом за деятельность в организованной преступной группе на родине. Об этом пишет Polsat News, передаёт УНН.

Сообщается, что иностранец был задержан во время прохождения паспортного контроля пассажиров самолета, который вылетел в Краков из Киева.

“После проведения необходимых проверок было установлено, что гражданин Украины подозревается в работе в организованной преступной группе, занимающейся контрабандой оборудования на территории Украины, которое может быть использовано для производства оружия”, — пояснил сотрудник Пограничной службы Польши.

Как пишет издания, за преступление украинцу грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал УНН, в аэропорту “Борисполь” правоохранители задержали иностранца из списка Интерпола.

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