У Кракові затримали українця, якого розшукував Інтерпол - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Польські прикордонники в аеропорту міста Краків затримали громадянина України, якого розшукував Інтерпол за діяльність в організованій злочинній групі на батьківщині. Про це пише Polsat News, передає УНН.
Повідомляється, що іноземець був затриманий під час проходження паспортного контролю пасажирів літака, який вилетів до Кракова з Києва.
"Після проведення необхідних перевірок було встановлено, що громадянин України підозрюється в роботі в організованій злочинній групі, що займається контрабандою обладнання на території України, яке може бути використане для виробництва зброї", - пояснив співробітник Прикордонної служби Польщі.
Як пише видання, за злочин українцю загрожує до 12 років в'язниці.
Як повідомляв УНН, в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали іноземця зі списку Інтерполу.