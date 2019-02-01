В КПВВ на Донбассе очереди из 305 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня утром в пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе в двух направлениях собрались в очередях 305 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Все КПВВ на линии разграничения открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 60/50; "Новотроицкое" - 10/45; "Гнутово" - 15/35", - сообщили пограничники.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 32,6 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств.
Напомним, накануне очереди в КПВВ были большие - 335 авто.