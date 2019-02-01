У КПВВ на Донбасі черги з 305 автомобілів

"Усі КПВВ на лінії розмежування відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі. Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 40/50; “Мар’їнка” - 60/50; “Новотроїцьке” - 10/45; “Гнутове” - 15/35", - повідомили прикордонники.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 32,6 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, напередодні черги у КПВВ були більші - 335 авто.