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У КПВВ на Донбасі черги з 305 автомобілів

У КПВВ на Донбасі черги з 305 автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні вранці у пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення на Донбасі у двох напрямках зібралися у чергах 305 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

"Усі КПВВ на лінії розмежування відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі. Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 40/50; “Мар’їнка” - 60/50; “Новотроїцьке” - 10/45; “Гнутове” - 15/35", - повідомили прикордонники.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 32,6 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, напередодні черги у КПВВ були більші - 335 авто.

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