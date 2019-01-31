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У чергах на КПВВ на Донбасі застрягли 335 автівок

У чергах на КПВВ на Донбасі застрягли 335 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні вранці у пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення на Донбасі у двох напрямках зібралися у чергах 335 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

"Усі КПВВ на лінії розмежування відкрились за зимовим графіком роботи та працюють у штатному режимі. Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/65; "Мар’їнка" – 50/40; "Новотроїцьке" – 50/50; "Гнутове" – 30/30", – повідомили у відомстві.

Загалом пасажиро-транспортний потік залишається на рівні попередньої доби, коли через КПВВ прослідувало 36,5 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, напередодні черги на КПВВ були менші - 250 авто.

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