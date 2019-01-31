В очередях на КПВВ на Донбассе застряли 335 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня утром в пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе в двух направлениях собрались в очередях 335 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Все КПВВ на линии разграничения открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/65; "Марьинка" - 50/40; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 30/30", - сообщили в ведомстве.
В общем пассажиро-транспортный поток остается на уровне предыдущих суток, когда через КПВВ последовало 36,5 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.
Напомним, накануне очереди на КПВВ были меньше - 250 авто.