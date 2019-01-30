У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 250 авто

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/55; "Мар’їнка" – 10/50; "Новотроїцьке" – 40/25; "Гнутове" – 20/30", - йдеться у повідомленні.

У відомстві відмічають, що всі КПВВ на лінії розмежування відкрились за зимовим графіком роботи та функціонують у штатному режимі.

За минулу добу відмічалася тенденція до збільшення пасажиро-транспортного потоку. Так, через КПВВ прослідувало 36,5 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, 28 січня при перетині лінії зіткнення поблизу населеного пункту Станиця Луганська помер 68 річний чоловік. Він став 12-ю людиною, яка померла на лінії зіткнення за цю зиму.



