В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 250 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилось 250 транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/55; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 40/25; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что все КПВВ на линии разграничения открылись по зимнему графику работы и функционируют в штатном режиме.
За минувшие сутки отмечалась тенденция к увеличению пассажиро-транспортного потока. Так, из КПВВ последовало 36,5 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.
Напомним, 28 января при пересечении линии соприкосновения вблизи населенного пункта Станица Луганская умер 68 летний мужчина. Он стал 12-м человеком, который умер на линии соприкосновения за эту зиму.