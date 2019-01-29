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ОБСЄ: цієї зими вже 12 людей померло на лінії зіткнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У понеділок, 28 січня при перетині лінії зіткнення поблизу населеного пункту Станиця Луганська помер 68‑річний чоловік. Він став 12-ю людиною, яка померла на лінії зіткнення за цю зиму, йдеться в повідомленні у Twitter спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає УНН.

“Учора ще одна людина, вже 12-а за цю зиму, померла на лінії зіткнення. Літній чоловік, як і тисячі інших цивільних осіб щодня, зазнав впливу суворих погодних умов на КПВВ біля Станиці Луганської”, — повідомили в ОБСЄ.

Так, за інформацією спостерігачів, на КПВВ, розташованому на північ від мосту у Станиці Луганській , представник міжнародної організації розповів, що о 13:45 біля гуманітарного контейнера, який використовується як пункт обігріву, втратив свідомість чоловік, якого не змогли реанімувати навіть після того, як йому надали невідкладну допомогу.

Присутній на місці поліцейський повідомив патрулю Місії про те, що чоловік разом зі своєю дружиною та сином прямував до непідконтрольних урядові районів і що його тіло доставили до моргу у Станиці Луганській.

Як повідомляв УНН, 21 січня на Донбасі при переході з окупованої території поруч з КПВВ “Станиця Луганська” помер 70-річний пенсіонер.

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