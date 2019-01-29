ОБСЕ: этой зимой уже 12 человек умерло на линии соприкосновения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В понедельник, 28 января, при пересечении линии соприкосновения вблизи населенного пункта Станица Луганская умер 68-летний мужчина. Он стал 12-м человеком, который умер на линии соприкосновения за эту зиму, говорится в сообщении в Twitter специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает УНН.
"Вчера еще один человек, уже двенадцатый за эту зиму, умер на линии соприкосновения. Пожилой мужчина, как и тысячи других гражданских лиц ежедневно, испытал влияние суровых погодных условий на КПВВ у Станицы Луганской", - сообщили в ОБСЕ.
Так, по информации наблюдателей, на КПВВ, расположенном к северу от моста в Станице Луганской, представитель международной организации рассказал, что в 13:45 у гуманитарного контейнера, который используется как пункт обогрева, потерял сознание человек, которого не смогли реанимировать даже после того, как ему оказали неотложную помощь.
Присутствующий на месте полицейский сообщил патрулю Миссии о том, что мужчина вместе со своей женой и сыном направлялся в неподконтрольные правительству районы и его тело доставили в морг в Станице Луганской.
Как сообщал УНН, 21 января на Донбассе при переходе из оккупированной территории рядом с КПВВ "Станица Луганская" умер 70-летний пенсионер.