ОБСЕ: этой зимой уже 12 человек умерло на линии соприкосновения

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81585 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102860 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137720 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135806 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132130 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126372 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164217 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117945 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ОБСЕ: этой зимой уже 12 человек умерло на линии соприкосновения

ОБСЕ: этой зимой уже 12 человек умерло на линии соприкосновения

Киев  •  УНН

 • 10721 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В понедельник, 28 января, при пересечении линии соприкосновения вблизи населенного пункта Станица Луганская умер 68-летний мужчина. Он стал 12-м человеком, который умер на линии соприкосновения за эту зиму, говорится в сообщении в Twitter специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает УНН.

"Вчера еще один человек, уже двенадцатый за эту зиму, умер на линии соприкосновения. Пожилой мужчина, как и тысячи других гражданских лиц ежедневно, испытал влияние суровых погодных условий на КПВВ у Станицы Луганской", - сообщили в ОБСЕ.

Так, по информации наблюдателей, на КПВВ, расположенном к северу от моста в Станице Луганской, представитель международной организации рассказал, что в 13:45 у гуманитарного контейнера, который используется как пункт обогрева, потерял сознание человек, которого не смогли реанимировать даже после того, как ему оказали неотложную помощь.

Присутствующий на месте полицейский сообщил патрулю Миссии о том, что мужчина вместе со своей женой и сыном направлялся в неподконтрольные правительству районы и его тело доставили в морг в Станице Луганской.

Как сообщал УНН, 21 января на Донбассе при переходе из оккупированной территории рядом с КПВВ "Станица Луганская" умер 70-летний пенсионер.

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