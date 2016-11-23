В КП "Кировгеология" сообщают, что их же сотрудники вроде бы сообщили СМИ ложь
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На официальном портале КП "Кировгеология" появилось сообщение с упреками в адрес агентства УНН, которые касаются следующей новости: Новый глава "Кировгеолгия" набрал себе 12 непрофессиональных советников.
В КП "Кировгеология" безосновательно обвинили агентство в том, что якобы за комментарием по поводу этой информации журналист не обратился к предприятию.
Однако, подчеркиваем, что информацию, опубликованную в новости, УНН сообщили непосредственно в самом КП "Кировгеология", в частности, главный геолог. Соответственно, ставить под сомнение данные, предоставленные официальным лицом, или их дополнительно проверять в агентства не было никаких оснований.
Напомним, как сообщил УНН главный геолог КП "Кировгеология" О.Фалькович, новый гендиректор стратегического украинского предприятия КП "Кировгеология" Виталий Нельга привел с собой на предприятие 12 советников, которые не имеют к геологии никакого отношения.
Кроме того, по его словам, в настоящее время с КП "Кировгеология" увольняют 5 самых профессиональных и опытных ученых.
"Я вам хочу сказать, что с 1 декабря с этого предприятия основных 5 специалистов по геологии увольняются, поэтому, я, если можно, не буду комментировать г В.Нельгу, который набрал 12 советников, которые к геологии вообще не имеют никакого отношения", - сказал геолог.