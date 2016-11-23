В КП "Кировгеология" сообщают, что их же сотрудники вроде бы сообщили СМИ ложь

$41.170.09
45.030.03
ukru
Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев
Эксклюзив
16:38 • 14201 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 25044 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 36900 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 54248 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 49292 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 52134 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 104982 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 80332 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 214215 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 107577 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2.2м/с
50%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 98991 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 58788 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 24133 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 17768 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 60270 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 61272 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 104982 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 214215 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 393140 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 386952 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 3222 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 10438 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 10965 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 12774 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 59501 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

В КП "Кировгеология" сообщают, что их же сотрудники вроде бы сообщили СМИ ложь

Киев • УНН

 • 6739 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. На официальном портале КП "Кировгеология" появилось сообщение с упреками в адрес агентства УНН, которые касаются следующей новости: Новый глава "Кировгеолгия" набрал себе 12 непрофессиональных советников.

В КП "Кировгеология" сообщают, что их же сотрудники вроде бы сообщили СМИ ложь

В КП "Кировгеология" безосновательно обвинили агентство в том, что якобы за комментарием по поводу этой информации журналист не обратился к предприятию.

Однако, подчеркиваем, что информацию, опубликованную в новости, УНН сообщили  непосредственно в самом КП "Кировгеология", в частности, главный геолог. Соответственно, ставить под сомнение данные, предоставленные официальным лицом, или их дополнительно проверять в агентства не было никаких оснований.

Напомним, как сообщил УНН главный геолог КП "Кировгеология" О.Фалькович, новый гендиректор стратегического украинского предприятия КП "Кировгеология" Виталий Нельга привел с собой на предприятие 12 советников, которые не имеют к геологии никакого отношения.

Кроме того, по его словам, в настоящее время с КП "Кировгеология" увольняют 5 самых профессиональных и опытных ученых.

"Я вам хочу сказать, что с 1 декабря с этого предприятия основных 5 специалистов по геологии увольняются, поэтому, я, если можно, не буду комментировать г В.Нельгу, который набрал 12 советников, которые к геологии вообще не имеют никакого отношения", - сказал геолог.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$60.52
Bitcoin
$78,241.60
S&P 500
$5,030.01
Tesla
$233.01
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.10
Ethereum
$1,502.78