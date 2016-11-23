У КП “Кіровгеологія” повідомляють, що їх же співробітники начебто повідомили ЗМІ неправду

У КП “Кіровгеологія” безпідставно звинуватили агентство в тому, що начебто за коментарем з приводу цієї інформації журналіст не звернувся до підприємства.

Однак, наголошуємо, що інформацію, оприлюднену у новині, УНН повідомили безпосередньо у самому КП “Кіровгеологія”, зокрема, головний геолог. Відповідно, ставити під сумнів дані, надані офіційною особою, чи їх додатково перевіряти в агентства не було жодних підстав.

Нагадаємо, як повідомив УНН головний геолог КП “Кіровгеологія” О.Фалькович, новий гендиректор стратегічного українського підприємства ДП “Кіровгеолгія” Віталій Нельга привів із собою на підприємство 12 радників, які не мають до геології жодного стосунку.

Крім того, за його словами, наразі з ДП “Кіровгеолгія” звільняють 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.

“Я вам хочу сказати, що з 1 грудня з цього підприємства основних 5 фахівців із геології звільняються, тому, я, якщо можна, не буду коментувати пана В.Нельгу, який набрав 12 радників, які до геології взагалі не мають ніякого відношення”, - сказав геолог.