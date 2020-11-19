В космическом агентстве Украины сообщили причину провала запуска ракеты Vega
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Провал запуска ракеты Vega, которая отклонилась от траектории, не завершив миссию, произошел из-за ошибки интеграции при монтаже двигателей на разгонный блок AVUM. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства Украины.
Заявление появилось на фоне того, что блок маршевого двигателя РД-843 разработан в Украине ГП "КБ "Южное", серийно производится на ГП "ПО "Южный машиностроительный завод" по контракту с компанией AVIO (Италия) и поставляется заказчику для последующего монтажа на четвертый ступень РН Vega (разгонный блок AVUM).
"17 ноября 2020 года, во время очередного запуска ракеты-носителя Vega в рамках миссии VV17 компании Arianspace, произошла аварийная ситуация, которая привела к потере двух спутников. Согласно официальному сообщению Arianspace, предварительно установлено, что к инциденту привела ошибка интеграции ("integration error") во время монтажа двигателей на разгонный блок AVUM", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это привело к тому, что "ракета потеряла управление сразу после включения двигателя четвертой ступени ракеты-носителя".
В связи с инцидентом ГКА и ГП "Южмаш" выражают свою поддержку компании Arianespace и ее партнерам по кооперации.
Напомним, ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли стартовала с космодрома в Куру во Французской Гвиане и отклонилась от траектории, не завершив миссию. В Южмаше отреагировали на провал запуска ракеты Vega.
Как ранее сообщалось в УНН, в 2019 году запуск ракеты легкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на борту завершился неудачей.