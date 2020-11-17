У Південмаші відреагували на провал запуску ракети Vega

Так, маршовий двигун четвертого ступеня ракети-носія (РД-868П) розроблено в Україні Державним підприємством “КБ “Південне” ім. М.К. Янгеля, а вироблено Державним підприємством “ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова”, що вказано на сайті Державного космічного агентства України.



“На жаль, під час роботи четвертого ступеню отримано телеметрію щодо його відхилення від заданої траєкторії. Супутники оголошено втраченими”, — сказано у повідомленні "Південмашу".

При цьому на підприємстві розповіли, що черговий пуск ракети-носія Vega з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся о 3:52 за київським часом. Це другий пуск ракети Vega у 2020 році та вже сімнадцятий за програмою Arianespace.

Зазначається, що цього разу ракетою-носієм мало бути виведено два супутники: один — для Європейського космічного агентства (ESA) та Іспанії, другий — для Французького космічного агентства (CNES).

На тлі цього низка російських ЗМІ розпочали розповсюджувати інформацію зі звинуваченнями щодо того, що вся проблема може бути пов’язана з нібито українською розробкою.

Додамо, що у відділі комунікацій ДП “ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова” відмовилися коментувати УНН цю ситуацію детальніше.

Нагадаємо, Ракета Vega з двома науковими супутниками для дистанційного зондування Землі стартувала з космодрому в Куру у французькій Гвіана та відхилилася від траєкторії, не завершивши місію.

Як раніше повідомлялося в УНН, в 2019 році запуск ракети легкого класу Vega з космодрому Куру у Французькій Гвіані з військовим супутником Falcon Eye 1 Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) на борту завершився невдачею.