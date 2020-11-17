Запуск ракети-носія Vega провалився: вдруге за два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Ракета Vega з двома науковими супутниками для дистанційного зондування Землі стартувала з космодрому в Куру у французькій Гвіана та відхилилася від траєкторії, не завершивши місію. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Arianespace.
“Через вісім хвилин після старту місії Vega Flight VV17, після першого запалювання двигуна розгінного блоку Avum, було виявлено відхилення від траєкторії, що спричинило за собою припинення польоту”, — йдеться в повідомленні.
Запуск Vega став сьомим в 2020 році.
Додамо, згідно з даними Державного космічного агентства України, ракета-носій Vega розроблена спеціалістами Європейського космічного агентства і призначена для доставки на орбіту невеликих по масі космічних апаратів. Ракета здатна виводити на полярну орбіту висотою 700 км корисне навантаження масою до 1,5 тони. Маршовий двигун четвертого ступеня ракети-носія (РД-868П) розроблено в Україні.
Нагадаємо, в 2019 році запуск ракети легкого класу Vega з космодрому Куру у Французькій Гвіані з військовим супутником Falcon Eye 1 Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) на борту завершився невдачею.