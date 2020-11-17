Запуск ракеты-носителя Vega провалился: второй раз за два года

"Через восемь минут после старта миссии Vega Flight VV17, после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, было обнаружено отклонение от траектории, повлекшее за собой прекращения полета", - говорится в сообщении.

Запуск Vega стал седьмым в 2020 году.

Добавим, по данным Государственного космического агентства Украины, ракета-носитель Vega разработана специалистами Европейского космического агентства и предназначена для доставки на орбиту небольших по массе космических аппаратов. Ракета способна выводить на полярную орбиту высотой 700 км полезную нагрузку массой до 1,5 тонны. Маршевый двигатель четвертой ступени ракеты-носителя (РД-868П) разработан в Украине.

Напомним, в 2019 году запуск ракеты легкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на борту завершился неудачей.



