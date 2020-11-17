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В Южмаше отреагировали на провал запуска ракеты Vega

В Южмаше отреагировали на провал запуска ракеты Vega

Киев  •  УНН

 • 42238 просмотра

КИЕВ. 17 ноября УНН. Государственное предприятие "ПО Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" отреагировало на ситуацию с провалом запуска ракеты Vega, которая отклонилась от траектории, не завершив миссию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение на Facebook-странице предприятия.

Так, маршевый двигатель четвертой ступени ракеты-носителя (РД-868П) разработан в Украине Государственным предприятием "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля, а произведен Государственным предприятием "ПО Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова", что указано на сайте Государственного космического агентства Украины.

"К сожалению, во время работы четвертой степени получено телеметрию относительно его отклонения от заданной траектории. Спутники объявлены потерянными", - говорится в сообщении "Южмаша".

При этом на предприятии рассказали, что очередной пуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся в 3:52 по киевскому времени. Это второй пуск ракеты Vega в 2020 году и уже семнадцатый по программе Arianespace.

Отмечается, что на этот раз ракетой-носителем должы были быть выведены два спутника: один - для Европейского космического агентства (ESA) и Испании, второй - для Французского космического агентства (CNES).

На фоне этого ряд российских СМИ начали распространять информацию с обвинениями о том, что вся проблема может быть связана с якобы украинской разработкой.

Добавим, что в отделе коммуникаций ГП "ПО Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" отказались комментировать УНН эту ситуацию подробнее.

Напомним, ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли стартовала с космодрома в Куру во Французской Гвиане и отклонилась от траектории, не завершив миссию.

Как ранее сообщалось в УНН, в 2019 году запуск ракеты легкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на борту завершился неудачей.

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