У космічному агентстві України повідомили причину провалу запуску ракети Vega
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Провал запуску ракети Vega, яка відхилилася від траєкторії, не завершивши місію, стався через помилку інтеграції під час монтажу двигунів на розгінний блок AVUM. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного космічного агентства України.
Заява з'явилися на фоні того, що блок маршового двигуна РД-843 розроблено в Україні ДП “КБ “Південне”, що серійно виготовляється на ДП “ВО “Південний машинобудівний завод” за контрактом з компанією AVIO (Італія) та постачається замовнику для подальшого монтажу на четвертий ступінь РН Vega (розгінний блок AVUM).
“17 листопада 2020 року, під час чергового запуску ракети-носія Vega в рамках місії VV17 компанії Arianspace, сталася аварійна ситуація, яка призвела до втрати двох супутників. Згідно з офіційним повідомленням Arianspace, попередньо встановлено, що до інциденту призвела помилка інтеграції ("integration error“) під час монтажу двигунів на розгінний блок AVUM”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що це призвело до того, що "ракета втратила керування відразу після ввімкнення двигуна четвертого ступеня ракети-носія".
У зв’язку з інцидентом ДКА та ДП “Південмаш” висловлюють свою підтримку компанії Arianespace та її партнерам по кооперації.
Нагадаємо, ракета Vega з двома науковими супутниками для дистанційного зондування Землі стартувала з космодрому в Куру у французькій Гвіана та відхилилася від траєкторії, не завершивши місію. У Південмаші відреагували на провал запуску ракети Vega.
Як раніше повідомлялося в УНН, в 2019 році запуск ракети легкого класу Vega з космодрому Куру у Французькій Гвіані з військовим супутником Falcon Eye 1 Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) на борту завершився невдачею.