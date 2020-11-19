У космічному агентстві України повідомили причину провалу запуску ракети Vega

Заява з'явилися на фоні того, що блок маршового двигуна РД-843 розроблено в Україні ДП “КБ “Південне”, що серійно виготовляється на ДП “ВО “Південний машинобудівний завод” за контрактом з компанією AVIO (Італія) та постачається замовнику для подальшого монтажу на четвертий ступінь РН Vega (розгінний блок AVUM).

“17 листопада 2020 року, під час чергового запуску ракети-носія Vega в рамках місії VV17 компанії Arianspace, сталася аварійна ситуація, яка призвела до втрати двох супутників. Згідно з офіційним повідомленням Arianspace, попередньо встановлено, що до інциденту призвела помилка інтеграції ("integration error“) під час монтажу двигунів на розгінний блок AVUM”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що це призвело до того, що "ракета втратила керування відразу після ввімкнення двигуна четвертого ступеня ракети-носія".

У зв’язку з інцидентом ДКА та ДП “Південмаш” висловлюють свою підтримку компанії Arianespace та її партнерам по кооперації.

Нагадаємо, ракета Vega з двома науковими супутниками для дистанційного зондування Землі стартувала з космодрому в Куру у французькій Гвіана та відхилилася від траєкторії, не завершивши місію. У Південмаші відреагували на провал запуску ракети Vega.

Як раніше повідомлялося в УНН, в 2019 році запуск ракети легкого класу Vega з космодрому Куру у Французькій Гвіані з військовим супутником Falcon Eye 1 Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) на борту завершився невдачею.