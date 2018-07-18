В корпусе одесского медуниверситета взрывчатку не нашли

"Проверка корпуса лектората Одесского национального медицинского университета на улице Ольгиевской завершена. Взрывоопасные вещества или устройства не обнаружены. Работа заведения возобновлена", - говорится в сообщении.

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Напомним, полиция начала проверку информации о минировании одного из корпусов Одесского национального медицинского университета. О минировании заведения сообщил аноним.