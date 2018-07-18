У корпусі одеського медуніверситету вибухівку не знайшли
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 липня. УНН. Фахівці-вибухотехніки завершили перевірку Одеського національного медичного університету на предмет наявності вибухових предметів. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"Перевірку корпусу лекторату Одеського національного медичного університету на вулиці Ольгіївській завершено. Вибухонебезпечних речовин чи пристроїв не виявлено. Роботу закладу поновлено", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, поліція почала перевірку інформації про мінування одного із корпусів Одеського національного медичного університету. Про замінування закладу повідомив анонім.