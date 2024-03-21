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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Короля Карла все "очень хорошо" - королева Камилла

У Короля Карла все "очень хорошо" - королева Камилла

Киев  •  УНН

21 марта 2024, 14:03  •  2629 просмотра

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Король Чарльз III, который борется с раком, был замечен в Букингемском дворце и Кларенс-хаусе, а королева-консорт Камилла заверила доброжелателей, что он чувствует себя "очень хорошо", несмотря на то, что не смог присоединиться к ее поездке из-за болезни.

Британская королева-консорт Камилла сообщила доброжелателям, что король Карл III чувствует себя "очень хорошо", на фоне того, как монарх, который борется с раком, был замечен сегодня в Букингемском дворце и Кларенс-хаусе, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Сегодня утром она рассказала представителям общественности Северной Ирландии, что король, который лечился от рака, был разочарован тем, что не смог присоединиться к ней во время поездки.

По ее словам, у Чарльза все "очень хорошо" и он "разочарован", что пропустил поездку в Северную Ирландию.

При этом короля видели, когда его увозили из Кларенс-хауса в центре Лондона, на фоне того, как продолжается расследование предполагаемого взлома личных данных Кейт Миддлтон в лондонской клинике.

Позже его машина выехала из Букингемского дворца.

Дополнение

Чарльз отошел от королевских обязанностей, а принцесса Уэльская восстанавливается после операции на брюшной полости в лондонской клинике в январе.

Вчера вечером стало известно, что трое сотрудников клиники были отстранены от работы в связи с расследованием обвинений в попытках получить доступ к личным медицинским данным Кейт.

NYT: в Британии ведут расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон21 марта 2024, 03:28 • 69056 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
koroleva-kamillaКоролева Камилла
yekaterina-printsessa-uelskayaЕкатерина, принцесса Уэльская
karl-iiiКарл III
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
londonЛондон
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