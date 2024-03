NYT: в Британии ведут расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон

The New York Times сообщили о расследовании в отношении сотрудников частной клиники The London Clinic, в которой проходила лечение принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. По данным СМИ, работники больницы подозреваются в попытке получить доступ к медицинским данным госпожи Миддлтон, передает УНН.

Детали

Согласно материалу, один из сотрудников был пойман в момент просмотра ее данных.

"Неясно, удалось ли сотруднику получить доступ к файлам или поделиться ими с кем-то за пределами больницы", - говорится в материале NYT.

Дополнение

17 января Кенсингтонский дворец сообщил о плановой госпитализации Кейт Миддлтон для проведения операции на брюшной полости. После сообщений о госпитализации принцессы, в СМИ появились публикации об ухудшении ее здоровья и обсуждение ее исчезновения с публичных мероприятий. 20 марта Кейт Миддлтон впервые за долгое время была замечена на публике вместе с принцем Уильямом.

