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В Константинополе заявили, что могут лишить автокефалии РПЦ

В Константинополе заявили, что могут лишить автокефалии РПЦ

Киев  •  УНН

 • 11983 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Русская православная церковь может быть лишена автокефалии, если не будет признавать первенство Вселенского патриархата, в частности его решение о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. Об этом сообщил доктор богословия, архиепископ Тельмисский Иов (Геча), передает УНН со ссылкой на BBC Украина.

"Мы надеемся, что Православная церковь России придет к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви", - отметил архиепископ, отвечая на вопрос, может ли Константинополь отменить Российскую церковь, тем более учитывая разрыв ею евхаристического единения с Вселенским патриархатом из-за украинского вопроса.

При этом священнослужитель уточнил, что у Константинополя есть привилегия провозглашать автокефалию, и в томосах об автокефалии всех новых церквей сказано, что они должны признавать первенство Константинополя и обращаться к нему за советом каждый раз, когда у них возникает какой-то вопрос мирового уровня.

Кроме того, он добавил, что если Православная церковь России имеет сомнения относительно этой привилегии, она должна отречься собственной автокефалии.

"Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией ІІ, и в этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он должен признавать Константинопольского патриарха как своего главу", - добавил он.

Напомним, 11 октября под председательством Его Святейшества, Вселенского Патриарха, Святой и Священный Синод собрался на очередное заседание с 9 по 11 октября 2018 года для изучения и обсуждения вопросов повестки дня.

В РПЦ решение синода Константинопольского патриархата по Украине назвали "ложными и разбойничьими".

15 октября РПЦ заявила, что разрывает общение с Константинопольским патриархатом. А ее прихожане не смогут молиться в храмах Константинополя на Афоне.

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