У РПЦ заявили, що її парафіяни не зможуть молитися в храмах Константинополя на Афоні

“Афон є канонічною територією Константинопольського патріархату з усіма наслідками, що випливають звідси”, — сказав Волков.

Він пояснив, що розрив відносин між Московським і Константинопольським патріархатом, про який Синод РПЦ заявив в понеділок, для “вірних нашої Церкви означає, що відтепер і надалі до зміни позиції Константинополя і, відповідно, перегляду своєї позиції Російською Церквою, вони не зможуть брати участь в богослужіннях, причащатися, молитися в храмах Константинопольського патріархату, брати участь в інших таїнствах”.

Волков зазначив, що не став би називати те, що трапилося новим Великим розколом.

“Я б не став так голосно називати всі ці рішення, які були прийняті сьогодні. Втім, звичайно, трагічність того, що відбувається очевидна для всіх. І ми з глибоким болем констатуємо, що Константинопольський патріархат зробив ті кроки, які змусили Російську православну церкву сьогодні припинити євхаристійне спілкування з Константинополем. Продовження спілкування неможливо відтепер і надалі до відмови Константинопольського патріархату від прийнятих ним антиканонічних рішень”, — сказав він.

Також варто зазначити, що в УПЦ МП заявили, що розрив РПЦ спілкування з Константинополем “протверезить голови” в Стамбулі.