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7 марта, 19:45 • 164302 просмотра

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В РПЦ заявили, что ее прихожане не смогут молиться в храмах Константинополя на Афоне

В РПЦ заявили, что ее прихожане не смогут молиться в храмах Константинополя на Афоне

Киев  •  УНН

 • 11434 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Верующие Русской православной церкви (РПЦ) не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за разрыва отношений между Московским и Константинопольским патриархатами. Об этом в понедельник российском агентству ТАСС сказал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, передает УНН.

“Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями”, — сказал Волков.

Он пояснил, что разрыв отношений между Московским и Константинопольским патриархатом, о котором Синод РПЦ заявил в понедельник, для “верующих нашей Церкви означает, что отныне и впредь до изменения позиции Константинополя и, соответственно, пересмотра своей позиции Русской Церковью, они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата, принимать участие в других таинствах”.

Волков отметил, что не стал бы называть случившееся новым Великим расколом.

“Я бы не стал так громко называть все эти решения, которые были приняты сегодня. Впрочем, конечно, трагичность происходящего очевидна для всех. И мы с глубочайшей болью констатируем, что Константинопольский патриархат совершил те шаги, которые вынудили Русскую православную церковь сегодня прекратить евхаристическое общение с Константинополем. Продолжение общения невозможно отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений”, — сказал он.

Также стоит отметить, что в УПЦ МП заявили, что разрыв РПЦ общения с Константинополем “отрезвит головы” в Стамбуле.

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