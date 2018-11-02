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У Константинополі заявили, що можуть позбавити автокефалії РПЦ

У Константинополі заявили, що можуть позбавити автокефалії РПЦ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російська православна церква може бути позбавлена автокефалії, якщо не буде визнавати першість Вселенського патріархату, зокрема його рішення щодо надання автокефалії православній церкві в Україні. Про це повідомив доктор богослов'я, архієпископ Тельміський Іов (Геча), передає УНН з посиланням на BBC Україна.

“Ми сподіваємося, що Православна церква Росії прийде до розуму і повернеться в єднання зі Вселенським престолом, бо Вселенський престол не бажає рвати з нею відносин. Але якщо така ситуація продовжуватиметься довгий час, звичайно, Вселенський престол буде змушений приймати певні рішення, щоб забезпечити єдність церкви”, — зазначив архієпископ, відповідаючи на питання, чи може Константинополь скасувати Російську церкву, тим більше з огляду на розрив нею євхаристійного єднання з Вселенським патріархатом через українське питання.

При цьому священнослужитель уточнив, що Константинополь має привілей проголошувати автокефалію, і в томосах про автокефалію всіх нових церков сказано, що вони повинні визнавати першість Константинополя і звертатися до нього за порадою щоразу, коли у них виникає якесь питання світового рівня.

Крім того, він додав, що якщо Православна церква Росії має сумніви стосовно цього привілею, вона повинна зректися власної автокефалії.

“Патріарший статус їй був даний у XVI столітті Вселенським патріархом Єремією ІІ, і в цьому документі ясно сказано, що московському архієрею дається право називати себе патріархом при тому, що він має визнавати Константинопольського патріарха як свого главу”, — додав він.

Нагадаємо, 11 жовтня під головуванням Його Всесвятості, Вселенського Патріарха, Святий і Священний Синод зібрався на чергове засідання з 9 по 11 жовтня 2018 року для вивчення та обговорення питань порядку денного.

В РПЦ рішення синоду Константинопольського патріархату щодо України назвали “помилковими і розбійницькими”.

15 жовтня РПЦ заявила, що розриває спілкування з Константинопольським патріархатом. А її парафіяни не зможуть молитися в храмах Константинополя на Афоні.

Українські Національні Новини

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