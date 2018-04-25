В конгрессе США поддержали запрет на финансирование восстановления Сирии

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 19369 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 45470 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 69627 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 84036 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 108627 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 141895 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 107941 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135133 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187745 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 284910 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.8м/с
72%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 156465 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 144776 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 126553 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 178189 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 123747 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 125365 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 179810 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 413976 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 371424 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 456184 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 15016 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 15490 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 25549 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 35841 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 41753 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В конгрессе США поддержали запрет на финансирование восстановления Сирии

Киев • УНН

 • 8750 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Палата представителей США во вторник приняла закон, имеет "сохранить доллары налогоплательщиков от рук убийственного режима Асада и его союзников". Он запрещает помогать в восстановлении инфраструктуры на территориях, подконтрольных правительству сирийского лидера, говорится в сообщении на сайте комитета по международным делам, передает УНН.

В конгрессе США поддержали запрет на финансирование восстановления Сирии

"После семи лет опустошительной гражданской войны, разрушений, причиненных сирийскому народу режимом Асада и его союзниками, последствия являются катастрофическими. Даже сейчас поддерживаемые Ираном ополченцы занимаются сектантскими чистками и заставляют людей покидать свои дома. Российские военные самолеты продолжают сбрасывать бомбы на больницы. Еще две недели назад режим снова использовал химическое оружие вне Дамаска в ходе операции, которая привела к перемещению 55000 человек", - с такими замечаниями выступил до начала голосования глава международного комитета палаты представителей Эд Ройс.

Он отметил, что недавний доклад свидетельствует о том, что ситуация в Сирии на местах ухудшается, а худшее, вероятно, ждет впереди.

"Было бы нецелесообразно использовать средства государственного бюджета США для стабилизации или реконструкции в районах, находящихся под контролем незаконного режима Асада и его представителей. Мы не собираемся поддерживать строительство инфраструктуры, которая будет полезна "Хезболле", Корпусу стражей Исламской революции, или иностранным вооруженным силам, которых набирает и финансирует иранский режим", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Войска Асада захватили повстанческий анклав возле Дамаска

"Если - или когда - придет день, когда правительством Сирии больше не будет руководить Башар Асад и его доверенные лица, США снова смогут рассмотреть перспективу помощи. Мы заинтересованы в том, чтобы увидеть стабильную и безопасную - а не вражескую - Сирию в один прекрасный день. Но к этому времени я прошу членов присоединиться к нам, чтобы никаких финансовых ресурсов США не было в руках Асада и его союзников", - добавил Ройс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.20
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89