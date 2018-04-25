В конгрессе США поддержали запрет на финансирование восстановления Сирии

"После семи лет опустошительной гражданской войны, разрушений, причиненных сирийскому народу режимом Асада и его союзниками, последствия являются катастрофическими. Даже сейчас поддерживаемые Ираном ополченцы занимаются сектантскими чистками и заставляют людей покидать свои дома. Российские военные самолеты продолжают сбрасывать бомбы на больницы. Еще две недели назад режим снова использовал химическое оружие вне Дамаска в ходе операции, которая привела к перемещению 55000 человек", - с такими замечаниями выступил до начала голосования глава международного комитета палаты представителей Эд Ройс.

Он отметил, что недавний доклад свидетельствует о том, что ситуация в Сирии на местах ухудшается, а худшее, вероятно, ждет впереди.

"Было бы нецелесообразно использовать средства государственного бюджета США для стабилизации или реконструкции в районах, находящихся под контролем незаконного режима Асада и его представителей. Мы не собираемся поддерживать строительство инфраструктуры, которая будет полезна "Хезболле", Корпусу стражей Исламской революции, или иностранным вооруженным силам, которых набирает и финансирует иранский режим", - отметил он.

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"Если - или когда - придет день, когда правительством Сирии больше не будет руководить Башар Асад и его доверенные лица, США снова смогут рассмотреть перспективу помощи. Мы заинтересованы в том, чтобы увидеть стабильную и безопасную - а не вражескую - Сирию в один прекрасный день. Но к этому времени я прошу членов присоединиться к нам, чтобы никаких финансовых ресурсов США не было в руках Асада и его союзников", - добавил Ройс.