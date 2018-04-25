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У конгресі США підтримали заборону на фінансування відновлення Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Палата представників США у вівторок прийняла закон, що має "зберегти долари платників податків від рук убивчого режиму Асада та його союзників". Він забороняє допомагати у відновленні інфраструктури на територіях, підконтрольних уряду сирійського лідера, йдеться в повідомленні на сайті комітету з міжнародних справ, передає УНН.

У конгресі США підтримали заборону на фінансування відновлення Сирії

“Після семи років спустошливої громадянської війни, руйнувань, завданих сирійському народу режимом Асада та його союзниками, наслідки є катастрофічними. Навіть зараз підтримувані Іраном ополченці займаються сектантськими чистками і примушують людей залишати свої будинки. Російські військові літаки продовжують скидати бомби на лікарні. Ще два тижні тому режим знову використав хімічну зброю поза Дамаском в ході операції, яка призвела до переміщення 55 000 осіб”, — з такими зауваженнями виступив до початку голосування глава міжнародного комітету палати представників Ед Ройс.

Він зазначив, що нещодавня доповідь свідчить про те, що ситуація в Сирії на місцях погіршується, а найгірше, ймовірно, чекає попереду.

“Було б недоцільно використати кошти державного бюджету США для стабілізації або реконструкції в районах, що знаходяться під контролем незаконного режиму Асада та його представників. Ми не збираємося підтримувати будівництво інфраструктури, яка буде корисна „Хезболлі“, Корпусу вартових Ісламської революції, або іноземним збройним силам, яких набирає і фінансує іранський режим”, — зазначив він.

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“Якщо — або коли — прийде день, коли урядом Сирії більше не керуватиме Башар Асад та його довірені особи, США знову зможуть розглянути перспективу допомоги. Ми зацікавлені в тому, щоб побачити стабільну і безпечну — а не ворожу — Сирію в один прекрасний день. Але до цього часу я прошу членів приєднатися до нас, щоб ніяких фінансових ресурсів США не було в руках Асада та його союзників”, — додав Ройс.

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