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В Конгрессе США поддержали вступление Украины в НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель поздно вечером понедельника заявил о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию на странице посольства Украины в США.

"Выступая в поддержку законопроекта о политике США в отношении непризнания противоправной попытки аннексии Россией Крыма, Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а данный документ является четким сигналом поддержки партнерам США - Украине и соседним с нашим государством странам", - сообщается в публикации.

Напомним, 7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению полным составом нижней палаты американского парламента проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

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Документ также содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащее упомянутой политике США.

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