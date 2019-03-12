У Конгресі США підтримали вступ України до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Голова Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Еліот Енгель пізно увечері понеділка заявив про тверду підтримку приєднання України до НАТО. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію на сторінці посольства України в США.
"Виступаючи на підтримку законопроекту про політику США щодо невизнання протиправної спроби анексії Росією Криму, Конгресмен наголосив, що вважає необхідним досягнення цієї мети, а даний документ є чітким сигналом підтримки партнерам США - Україні та сусіднім з нашою державою країнам", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 березня Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США затвердив та рекомендував до схвалення повним складом нижньої палати американського парламенту проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету РФ над Кримом, його повітряним простором чи територіальними водами.
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Документ також містить заборону федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить згаданій політиці США.